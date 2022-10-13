İngiltere'de Başbakan Truss'ın koltuğu için farklı isimler konuşuluyor

Muhafazakar Parti vekilleri, Liz Truss'a karşı örgütlenmeye başladı. Truss, vergi indirimi konusunda tepki çekerken, "Liderliği değiştirmek, feci derecede kötü fikir" uyarısı yapıldı.

İngiltere'nin en zenginleri için uygulanması planlanan vergi indirim planı, tepkiler üzerine geri çekildi.

Başbakan Liz Truss hükümeti, Muhafazakar Parti içinden vergi konusunda daha fazla "U dönüşü" talep eden milletvekilleriyle karşı karşıya kaldı.

Truss ile bazı vekiller arasında yaşanan gerilim yeni bir boyut kazandı.

Sunak ve Mordaunt gündemde

Independent, Truss'ın eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ya da ülkenin eski Savunma Bakanı Penny Mordaunt ile değiştirilmesinin hedeflendiğini yazdı.

Kıdemli vekillerin, Truss'ın göreve başlamasının üzerinden henüz bir ay geçmişken, Başbakan'a karşı örgütlendiği belirtiliyor.

"Truss'ın ilk ayı felaket"

İngiliz Başbakan'ın görevinin ilk ayı, "felaket" şeklinde nitelendirildi. Bu dönemde sterlinin dibe vurduğu, hükümet ve ipotek borçlarla ilgili faiz oranlarının ise arttığına dikkat çekildi.

Özellikle yüksek gelirliler için vergi indirimleri, finansal piyasalarda kaosa yol açtı. BBC'de yer alan habere göre, söz konusu düzenleme, en yüksek gelir grubu için vergiyi yüzde 45'ten yüzde 40'a indirmeyi öngörüyordu.

İngiliz Başbakan'a karşı hamle

Muhafazakâr Parti'den eski milletvekili olan Paul Goodman, "Her türden farklı insan her türden farklı şey hakkında konuşuyor çünkü Muhafazakar üyeler, (Maliye Bakanı) Kwasi Kwarteng'in yerini almak için, hatta Liz Truss'ın yerini almak için bile ortalıkta dolanıyor." dedi.

Her türlü ismin ortaya atıldığını, bunlar arasında eski Başbakan Boris Johnson'ın yanı sıra Kit Malthouse ve Sajid Javid'in de olduğunu belirten Goodman, ancak öne çıkan isimlerin Mordaunt ve Sunak olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı: Liderliği değiştirmek, feci derecede kötü fikir

Söylentiler üzerine açıklama yapan Dışişleri Bakanı James Cleverly, "Liderliği değiştirmenin sadece politik olarak değil, aynı zamanda ekonomik olarak da feci derecede kötü bir fikir olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Cleverly, "Kesinlikle ekonomiyi büyütmeye odaklanıyoruz." diye ekledi.