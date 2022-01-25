İngiltere'de Başbakanlık'taki partilere soruşturma başlatıldı

Bir süredir soruşturma açılması konusunda baskı altında olan Londra Polis Şefi, açıklama yaptı.

İngiltere, Başbakanlık ve bazı hükümet binalarında organize edilen partileri konuşmaya devam ediyor.

İngiltere'de polis, koronavirüs kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen partilerle ilgili soruşturma kararı aldı.

PARTİLER SORUŞTURULACAK

Londra Polis Şefi Cressida Dick, partilerle ilgili kıdemli memur Sue Gray'in soruşturmasından kendilerine bilgi aktarıldığını söyledi.

Başbakanlık'ta görevli polislerden de bilgi aldıklarını kaydeden Dick, son 2 senedeki partiler ve etkinliklerin soruşturulacağını belirtti.

NE ZAMAN BİTECEĞİ BELLİ DEĞİL

Dick, yalnızca "önemli noktalarda" bilgilendirme yapacağını ifade ederek, soruşturmanın ne zaman biteceğine ilişkin bilgi vermedi.

"DOĞRU OLANI YAPIP İSTİFA ETMELİ"

Partilerle ilgili ilk iddiaların ortaya çıktığı Aralık 2021'den itibaren baskı altında olan Dick, soruşturma başlatma taleplerini bugüne kadar reddetmişti.

İşçi Partisi'nden Angela Rayner, soruşturma altında Boris Johnson'ın nasıl Başbakan olarak kalabileceğini sorgulayarak, "Muhafazakar Parti milletvekilleri onu desteklemeyi bırakmalı ve o da sonunda doğru olanı yapıp istifa etmeli." dedi.

Muhafazakar Parti'nin Avam Kamarası Lideri Jacob Rees-Mogg ise polis soruşturması başlatıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Liderliği altında olmaktan onur duyduğunu" söyleyerek, Başbakan'ın salgın döneminde yaptıklarını sıraladı.

PARTİ İDDİALARI

Başbakanlıkta kısıtlamaların ihlal edildiği öne sürülen parti veya etkinliklerin sayısı, Johnson'ın 2020'deki ilk karantina sırasında koronavirüs kısıtlamalarına aykırı olmasına rağmen bir doğum günü partisi yaptığının ortaya çıkmasıyla 17'ye yükselmişti.

Johnson'ın bunlar arasında yer alan ve 20 Mayıs 2020'de Başbakanlık bahçesinde düzenlenen bir partiye de katıldığı belirlenmişti.

"KENDİ İÇKİNİZİ GETİRİN"

İddiayı doğrulayarak özür dileyen Johnson, "kendi içkinizi getirin" denilerek personelin davet edildiği etkinliğin "iş etkinliği" olduğunu sandığını söylemişti.

Muhalefet ve Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri, Başbakan'ın istifasını isterken, düzenlenen etkinliklerle ilgili kıdemli memur Sue Gray'in rapor yazması istenmişti.

Gray'in bu hafta içinde yayımlaması beklenen raporunun, Johnson'ı zor durumda bırakabileceği değerlendiriliyor.