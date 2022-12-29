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    İngiltere'de bir doktor tüm hastalarına ‘kansersiniz’ mesajı attı

    Bir doktor, hastalarına yeni yıl mesajı göndermek isterken toplu olarak "kansersiniz" mesajını gönderdi. Hastalar panik halinde hastaneye koşarken, yanlışlık 1 saat sonra düzeltildi.
    • 29.12.2022 - 17:19
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    İngiltere'de bir doktor tüm hastalarına ‘kansersiniz’ mesajı attı

    İngiltere'de özel bir hastanede çalışan doktor, hastalarına toplu olarak yeni yıl mesajı göndermek istedi.

    Hastalarının hepsine “Akciğer kanserisiniz” mesajı gönderdi

    Doktorun yeni yıl mesajı yerine hastalarına "Teşhis: Metastaz yapmış agresif akciğer kanseri" yazılı mesajı atması üzerine hastalar panik halinde hastaneye koştu.

    1 saat sonra yanlışlık düzeltildi

    Hastalara kanser mesajının ardından yaklaşık bir saat sonra yeni yıl mesajının atılması üzerine yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı.

    Hastalar şokta

    İHA’nın haberine göre hastalardan biri, "Doktorlara pek sık gitmiyorum, sonra birdenbire kanser oluyorum. Benim bilmediğim bir şey biliyorlar mı diye düşündüm" derken, bir başka hasta ise "Ya bu mesaj birisine yazılmışsa ve sonra onlara bunun bir Noel mesajı olduğu söylense ve sonra tekrar 'hayır, bu aslında senin içindi' denilse ne olur?" şeklinde konuştu.


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