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    İngiltere'de bir grup vegan, sütleri yere döktü

    Girdikleri markette rafta bulunan tüm sütleri yere dökmeye başlayan bir grup vegan gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 12:22
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    İngiltere'de bir grup vegan, sütleri yere döktü

    İngiltere’de başkent Londra dahil birçok bölgede susuzluk söz konusu…

    Bu da kısıtlamaları beraberinde getirecek.

    Yetkililer, aşırı su kullanılmaması için ‘hortum yasağı’ uygulayacak.

    Amaç, suyun tasarruflu kullanılmasını sağlamak.

    Bir garip eylem

    Ülkede gündem sıcak hava ve su kıtlığıyken, garip garip olaylar da göze çarpıyor.

    Burası bir market…

    Bir grup vegan, girdikleri bu markette herkesin gözleri önünde raflarda bulunan sütleri aldı.

    İngiltere'de bir grup vegan, sütleri yere döktü VİDEO

    Sütleri tek tek döktüler

    Kapakları tek tek açılan sütler, yere döküldü.

    Market yetkilisi her ne kadar engel olmaya çalışsa da gözü dönmüş veganlar, eylemlerini sürdürdü.

    Bir süre sonra markete güvenlik görevlileri geldi.

    İngiltere de bir grup vegan, sütleri yere döktü #1

    Güvenlik hepsini gözaltına aldı

    Veganları toplayan görevliler, marketten çıkarıp gözaltına aldı.

    O anlar, bir müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmezken, sorguya alınan veganların akıbetleri de belli değil.

    İngiltere de bir grup vegan, sütleri yere döktü #2

    İngiltere de bir grup vegan, sütleri yere döktü #3

    İngiltere de bir grup vegan, sütleri yere döktü #4


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