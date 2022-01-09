İngiltere'de bir günde 141 bin 472 vaka

İngiltere'de bir günde 141 bin 472 vaka

İngiltere'de Covid-19 salgınında son 24 saatte 141 bin 472 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 475 bin 192'ye ulaştı.

İngiltere'de koronavirüs salgınında vaka sayıları 22 Aralık'tan bu yana 100 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Hükümetin yayınladığı son verilere göre, son 24 saatte 141 bin 472 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 472 bin 192'ye ulaştı.

SON 24 SAATTE 97 CAN KAYBI

Ülkede son 24 saatte 97 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının ise 150 bin 154'e yükseldiği belirtildi.

Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen Covid-19 aşılamasına ilişkin verilere göre, son 24 saatte 225 bin 541 kişiye Covid-19 aşısının güçlendirici dozunun uygulanmasıyla ülkede 12 yaştan büyük nüfusun yüzde 61.7'si 3 doz aşılandı.

Nüfusun 82.9'unun 2 doz, yüzde 90.3'ünün ise 1 doz aşılandığı belirtildi.

İngiltere'de bir günde 141 bin 472 vaka VİDEO