İngiltere'de bir kadın çocuğuna 'Lucifer' adını verdi

İngiltere'de Josie King isimli kadının kısa zaman önce bir oğlu oldu. Bebeğine ise 'şeytan' anlamına gelen 'Lucifer' ismini verdi. İsim kamuoyunun tepkisini topladı.

İngiltere'de duyanları şaşkına çeviren bir olay meydana geldi.

İngiltere'de yaşayan Josie King, bebeğine isim arayışına girdi ve sonunda isim için, şeytan anlamına da gelen "Lucifer"de karar kıldı.

KAMUOYU TEPKİ GÖSTERDİ

Anne King, oğluna verdiği ismi İngiliz şovmen Jeremy Vine'ın TV programına çıkarak kamuoyu ile paylaştı. Ancak vatandaşlar verdiği isim gerekçesiyle zorbalığa maruz kalabileceğini ve böyle bir hakkı olmadığı için tepki gösterdi.

"BEN BU İSMİ SEVİYORUM"

Kendisine yönelik tepkilerle ilgili konuşan Josie King ise, "Evet, oğluma verdiğim isim başkalarına garip gelebilir ama ben bu ismi seviyorum. Hristiyanlıkta bu kelime şeytan anlamına gelebilir fakat ben kendimi dindar olarak tanımlamıyorum." diye konuştu.