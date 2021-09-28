İngiltere’de bir kadın, pet şişeye benzin stokladı

İngiltere’de bir kadın, pet şişeye benzin stokladı

Bir benzin istasyonunda fazladan yakıt almak isteyen bir kadın, pet şişe içerisindeki suyu döküp pompa ile benzin doldurdu. Yaşanan anlar, kameraya yansıdı.

İngiltere’de, Avrupa Birliği’nden çıkışın adı olan Brexit sonrası en zor dönemlerinden birini yaşıyor.

Ülkede yaşanan şoför eksikliği gıda, lojistik ve akaryakıt sorunlarını beraberinde getirdi.

Avrupa Birliği’nden çıkılmasının ardından görev yapan şoförler, ülkelerine geri döndü.

Ülkedeki nakliye sıkıntısı, benzin istasyonlarının önlerinde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

YEDEK BENZİN ALIMLARI BAŞLADI

Yakıt alabilmek için saatlerce bekleyen vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Bazı şirketler benzin istasyonlarını geçici olarak kapatma kararı alırken, yakıt yetersizliğinden endişe eden halk litrelerce yedek benzin almaya başladı.

PET ŞİŞELER İLE ALIM YASAKLANDI

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, ülkede bol miktarda yakıt olduğunu belirterek sürücüleri yalnızca gerektiğinde benzin almaları konusunda uyardı.

Yaşanan gelişmeler üzerine ülkede pet şişeler ile yakıt alımı yasaklandı.

SUYU BOŞALTTI, BENZİN KOYDU

Fakat uyarılara ve yasağa uyulmadı.

Bir benzin istasyonunda bir kadının, aldığı pet şişenin suyunu boşaltıp içerisine pompa ile benzin doldurduğu görüldü.

Kadının kendisine fazladan benzin aldığı o anlar, arkada bekleyen araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

İngiltere’de bir kadın, pet şişeye benzin stokladı VİDEO



“ŞİMDİ 3 LİTRE YAKITI VAR”

Kadın benzini pet şişeye doldururken sürücünün, “Komik. Garajdan yeni aldığı su şişesini boşaltıyor ve şişeyi yakıtla dolduruyor. Şimdi 3 litre yakıtı var.” dediği duyuldu.

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