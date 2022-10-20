İngiltere'de Boris Johnson ismi tartışılıyor

Parti içinde karşılaştığı peş peşe istifaların ardından görevinden ayrılmaya zorlanan Johnson'ın ismi yeniden öne çıktı. Liderlik yarışına katılması beklenen Johnson'a itirazlar da var.

İngiltere'de Başbakan Liz Truss, görevine başlamasının üzerinden 45 gün geçmişken Muhafazakar Parti liderliğinden istifa kararı aldı.

Vergi indirimi konusunda sert tepkilerle karşılaşan Truss, yeni lider seçilene kadar Başbakanlık görevini sürdüreceğini söyledi.

İbre yeniden Johnson'a döndü

Truss'ın koltuğu için isimler tartışılırken, eski Başbakan Boris Johnson seçeneği yeniden gündeme geldi.

Koronavirüs karantinası ihlalleriyle başlayan süreçte parti içinde hızlı destek kaybı yaşayan Johnson'ın lider olarak geri dönüşü, bazı Muhafazakar Partili isimlerce yüksek sesle dile getiriliyor.

Liderlik yarışına katılması bekleniyor

The Times Politika Editörü Steven Swinford, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bana Boris Johnson'ın Muhafazakar liderlik yarışına katılmasının beklendiği söylendi. Nabız yokluyor ama bunun ulusal çıkar meselesi olduğuna inandığı söyleniyor." diye yazdı.

Diğer taraftan Telegraph, daha önce Liz Truss'a karşı liderlik yarışını kaybeden eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile Johnson arasında bir mücadelenin yaşanma ihtimaline dikkati çekti.

'Muhteşem geri dönüş' hesapları

Kıdemli bir Muhafazakar vekil, Avam Kamarası'ndaki kaosun işleri değiştirdiğini ve meslektaşlarının açıkça Boris Johnson için "muhteşem bir geri dönüşten" bahsettiğini aktardı.

Liz Truss'ın yerini alacak aday hakkında “partinin farklı kanatlarından milletvekilleri arasında tüm hafta boyunca tartışmalar yaşandığı” belirtildi.

"Boris 'lütfen geri dön' denilmesini istiyor"

Aynı partiden başka bir yetkili de Johnson'ın, "partinin kendisine yönelik yapılan hatayı kabul etmesi halinde" geri dönmeyi düşüneceğini ifade etti.

Söz konusu kaynak, "Boris, 'lütfen geri dön' denilmesini istiyor." şeklinde konuştu.

"Muhafazakarlar ülkemizi yönetmeye uygun değil"

Liberal Demokratların lideri Ed Davey ise "Boris Johnson, ülkemizi yüzüstü bıraktı. Liz Truss, ekonomimizi mahvetti. Muhafazakarlar, büyük ülkemizi yönetmeye uygun olmadıklarını defalarca kanıtladı." dedi.

"Krizden krize yalpalayan başka bir Muhafazakar başbakana ihtiyaçlarını olmadığını" söyleyen Davey, "Genel seçime ihtiyacımız var. Muhafazakarların iktidardan düşmesine ve gerçek bir değişime ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Vekillere seçim çağrısı: Vatani görevinizi yerine getirin

Davey, "Muhafazakar milletvekillerinin vatani görevini yerine getirme, ülkeyi ön planda tutma ve halka söz hakkı verme vakti geldi." diye ekledi.

Boris Johnson, istifa ettiğini açıkladı ViDEO