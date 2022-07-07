İngiltere'de Boris Johnson'a istifa çağrıları artıyor

İstifa baskısı altındaki Başbakan Johnson, kendisine yöneltilen tüm eleştiri oklarına ve etrafındaki isimlerin birçoğunun istifasına rağmen, görevini sürdürmeye kararlı görünüyor.

İngiltere'de birçok bakan ve üst düzey hükümet görevlisinin istifa etmesi, Başbakan Boris Johnson'ı zor durumda bıraktı.

Başbakan Johnson, dün İngiliz Parlamentosu'nda kendisine yönelik eleştirileri yanıtlarken, "Görevimde kalmaya devam edeceğim" mesajı verdi.

"Boris Johnson direniyor"

İstifa baskısı altında olan Johnson, kendisine hızla azalan desteğe rağmen Downing Sokağı 10 Numara'da direnmeye kararlı görünüyor.

Johnson, İçişleri Bakanı Priti Patel ve Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da dahil birçok "sadık" destekçisinin istifa etmesini istemesine rağmen meydan okumaya devam ediyor.

Michael Gove'un görevine son verdi

Kendisini eleştirenleri hedef alan İngiliz Başbakan, Kalkınma Bakanı Michael Gove'un görevine son verdi. BBC'nin haberine göre, bu durum "şok edici bir hareket" olarak nitelendiriyor.

Başbakanlıktan bir kaynak, Gove'u "yılan" olarak tanımlarken, söz konusu ismin, "Boris Johnson'ın görevini bırakmasını istediği konusunda basına neşeyle bilgi verdiğini" söylüyor.

Kalmak ve savaşmak istiyor

Gove'un, dün sabah Başbakan Johnson'a görevi bırakması gerektiğini söylediği belirtiliyordu.

Yine 10 Numara'dan bir kaynak, Johnson ile ilgili açıklamasında, "Kalmak ve savaşmak istiyor." dedi.

Sunak'ın istifasıyla eli rahatladı

Aynı kaynak ayrıca, Başbakan'ın, vergi indirimlerine duyulan ihtiyaç konusunda şüpheci olan eski Maliyet Bakanı Rishi Sunak'ın istifa etmesiyle tercih ettiği ekonomi politikalarını sürdürebileceğine inandığını aktardı.

İstifaları tetikleyen olaylar

İngiltere'de Muhafazakar Partili Chris Pincher, hakkında çıkan taciz haberlerinin ardından, İngiliz Parlamentosu'ndaki grup yöneticiliği görevini bırakmıştı.

Başbakan Boris Johnson ise Pincher hakkında geçmişte gün yüzüne çıkan iddiaları bilmesine rağmen, söz konusu isme görev verdiği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Ayrıca Johnson ve ekibi, ülkede koronavirüs salgınıyla mücadele için uygulanan karantinayı ihlal etmekle suçlanıyordu.

"Sona yaklaşıyor"

Öte yandan Financial Times, Londra'da istifa dalgasıyla ilgili olarak, "Boris Johnson'ın çalkantılı üç yıllık başbakanlığı, en yakın kabine müttefiklerinden oluşan bir heyet tarafından istifaya çağrıldıktan sonra sona yaklaşıyor." diye yazdı.

"Başbakanlığı pamuk ipliğine bağlı"

Johnson'ın başbakanlığının "pamuk ipliğine bağlı" olduğunu yazan gazete, kendisinin istifasını isteyen bakanlardan biri olan Michael Gove'u görevden alarak misilleme yaptığına dikkati çekti.

Johnson'ın, görevi bırakmaması halinde yeni istifaların yaşanacağı konusunda uyarıldığı, ancak İngiliz Başbakan'ın, mücadelesinde kararlı olduğu belirtildi.

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