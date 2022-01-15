Yüzleri maskeli protestocular, müzik eşliğinde dans etti. Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen partiye tepki gösterildi.

İngiltere, Başbakan Boris Johnson'ın koronavirüs salgınına ilişkin kısıtlamalar getirildiği bir dönemde düzenlediği partiyi konuşuyor.

Johnson, 20 Mayıs 2020'de, koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı sırada Başbakanlık Konutu'nun bahçesinde içkili partiye katıldığını itiraf ederek özür diledi.

BAŞBAKANLIK'TA TEPKİ ÇEKEN PARTİ GÜNDEMDE

Johnson'ın ekibinden yapılan açıklamalarda ise ortaya çıkan fotoğraf "iş yemeği" şeklinde nitelendirilmişti.

Yüzlerine Boris Johnson maskesi takan protestocular, tepkilerini dans ederek dile getirdi.

İngiltere'de Boris Johnson'a parti tepkisi ViDEO

PROTESTOCULAR MÜZİK EŞLİĞİNDE DANS ETTİLER

Downing Street'teki Başbakanlık Konutu önünde toplanan kalabalık grup, müzik eşliğinde eğlenerek, Başbakan Johnson'a gönderme yaptı.

Grup, "Adımız Boris ve bu bir iş etkinliği" açıklamasında bulundu.

"GERİYE DÖNÜP BAKTIĞIMDA..."

Bahçede çekilen görüntüyü yorumlayan Başbakan Boris Johnson, "Geriye dönüp baktığımda herkesi içeri göndermeliydim. Onlara teşekkür etmenin başka bir yolunu bulmalıydım. Doğru anlamadığımız şeyler oldu. Yaptığımız şeylerden bazılarının doğru olmadığını öğrendik." açıklamasında bulunmuştu.

"GÜLÜNÇ SAVUNMA"

İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise Johnson'ı istifaya çağırarak, savunma niteliğindeki açıklamanın "gülünç" olduğunu dile getirmişti.