İngiltere'de Brighton Üniversitesi, Christmas ifadesini yasakladı

Noel anlamındaki kelimenin, 'Hristiyan merkezli' olmasından dolayı karar alındı.

Yaklaşan yeni yıl öncesi İngiltere'de ilginç bir karara imza atıldı.

Brighton Üniversitesi, personeline "Noel" anlamına gelen "Christmas" ifadesi yerine "kış kapanış dönemi" demelerini tavsiye etti.

"Christmas kelimesi çok fazla Hristiyan merkezli"

Üniversitedeki öğretim görevlilerine gönderilen 9 sayfalık "Kapsayıcı Dil Rehberi" belgesine göre, "Christmas" kelimesinin çok fazla "Hristiyan merkezli" olduğu kaydedildi.

Söz konusu belgede, "hem öğrencilerin hem de personelin kendilerini güvende, değerli ve saygı duyulmuş hissetmelerini sağlamak için" kapsayıcı dilin kullanılması önerildi.

Personele ayrıca, öğrencilere "Vaftiz adın ne?" sorusu yerine "İlk adınız nedir?" veya "Adınız nedir?" şeklinde sorular yöneltilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Üniversitenin savunması: Kelimeler yasaklanmadı

Brighton Üniversitesi'nden bir sözcü, Mail'e yaptığı açıklamada, "Bu kılavuz, personelimiz ve öğrencilerimizle birlikte hazırlandı. Brighton'ı herkesin saygı duyulduğunu ve değer verildiğini hissettiği bir yer haline getirme konusundaki ortak taahhüdümüzün bir parçasıdır." dedi.

Açıklamada, "Brighton'da kelimeler yasaklanmadı. Binalarımızdaki ve kampüslerimizdeki süslemelerden anlaşılabilir." ifadeleri kullanıldı.