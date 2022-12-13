Petrol
78.8
1.04%
Euro
19.6635
0.14%
Dolar
18.6455
0.05%
Altın
1.071
0.47%
Borsa
5259
1.26%
Bitcoin
329.361
2.55%
BTXN Coin
4.94
-0.20%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    İngiltere'de Brighton Üniversitesi, Christmas ifadesini yasakladı

    Noel anlamındaki kelimenin, 'Hristiyan merkezli' olmasından dolayı karar alındı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 14:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'de Brighton Üniversitesi, Christmas ifadesini yasakladı

    Yaklaşan yeni yıl öncesi İngiltere'de ilginç bir karara imza atıldı.

    Brighton Üniversitesi, personeline "Noel" anlamına gelen "Christmas" ifadesi yerine "kış kapanış dönemi" demelerini tavsiye etti.

    "Christmas kelimesi çok fazla Hristiyan merkezli"

    Üniversitedeki öğretim görevlilerine gönderilen 9 sayfalık "Kapsayıcı Dil Rehberi" belgesine göre, "Christmas" kelimesinin çok fazla "Hristiyan merkezli" olduğu kaydedildi.

    Söz konusu belgede, "hem öğrencilerin hem de personelin kendilerini güvende, değerli ve saygı duyulmuş hissetmelerini sağlamak için" kapsayıcı dilin kullanılması önerildi.

    Personele ayrıca, öğrencilere "Vaftiz adın ne?" sorusu yerine "İlk adınız nedir?" veya "Adınız nedir?" şeklinde sorular yöneltilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

    Üniversitenin savunması: Kelimeler yasaklanmadı

    Brighton Üniversitesi'nden bir sözcü, Mail'e yaptığı açıklamada, "Bu kılavuz, personelimiz ve öğrencilerimizle birlikte hazırlandı. Brighton'ı herkesin saygı duyulduğunu ve değer verildiğini hissettiği bir yer haline getirme konusundaki ortak taahhüdümüzün bir parçasıdır." dedi.

    Açıklamada, "Brighton'da kelimeler yasaklanmadı. Binalarımızdaki ve kampüslerimizdeki süslemelerden anlaşılabilir." ifadeleri kullanıldı.

    İngiltere de Brighton Üniversitesi, Christmas ifadesini yasakladı #1

    İngiltere de Brighton Üniversitesi, Christmas ifadesini yasakladı #2

    İngiltere de Brighton Üniversitesi, Christmas ifadesini yasakladı #3


    Denizli'de milyonluk gasp, kumpas çıktı
    3. Sayfa

    Denizli'de milyonluk gasp, kumpas çıktı

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Beyoğlu’nda polis ile gaspçı kovalamasında 18 yaşındaki genç kız vuruldu
    3. Sayfa

    Beyoğlu’nda polis ile gaspçı kovalamasında 18 yaşındaki genç kız vuruldu

    Görüş Bildir