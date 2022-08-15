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    İngiltere'de bu yıl çıkan orman yangını sayısı açıklandı

    İtfaiyeden yapılan açıklamada, geçen yıl 247 olan yangın sayısı, 2022'de 745'e yükseldi.
    • 15.08.2022 - 10:16
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    İngiltere'de bu yıl çıkan orman yangını sayısı açıklandı

    Avrupa, yaz mevsiminde şiddetli orman yangınlarıyla mücadele veriyor.

    Binlerce sakin yerlerinden olurken, ekipler rüzgarın etkisiyle alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.

    Yangınların çıktığı noktalardan biri de İngiltere oldu. Ülkede bu yıl, 2021'deki orman yangınlarından yaklaşık 500 fazla orman yangını çıktı.

    Orman yangını sayısı 745'e çıktı

    Ulusal İtfaiye Şefleri Konseyi Başkanı Mark Hardingham, 2021'de toplam 247 orman yangını yaşanırken, bu yıl ise bugüne kadar 745 orman yangını kaydedildiğini belirtti.

    Hardingham, bu artışın yüzde 200'den fazla olduğuna dikkati çekerek, ülke genelinde artan sıcaklıkların, "orman yangınları için mükemmel şartlar"ı oluşturduğunu söyledi.

    İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA) aşırı sıcaklar için uyarı yayınlamasının ardından, geçen hafta 150 orman yangını çıkmıştı.

    Pek çok bölge kuraklık yaşıyor

    İngiliz hükümeti, 12 Ağustos'ta İngiltere'nin güney, orta ve doğu bölgelerinde resmen kuraklık ilan edildiğini duyurmuştu.

    Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 50 yılın en kurak yazının yaşanması nedeniyle İngiltere’nin yarısından fazlasının kuraklık statüsüne alınmasına karar verildiği bildirilmişti.

    Açıklamada, İngiltere’nin 14 bölgesinden 8'inde kuraklık yaşandığı; bu bölgelerin Devon ve Cornwall, Solent ve Güney Downs, Kent ve Güney Londra, Herts and Kuzey Londra, Doğu Anglia, Thames, Lincolnshire and Northamptonshire, Batı Midlands olduğu ifade edilmişti.

    İngiltere de bu yıl çıkan orman yangını sayısı açıklandı #1

    Hortum yasağı genişliyor

    AA'nın haberine göre, su dağıtım şirketi Yorkshire Water 13 Ağustos'ta, hortum yasağı olarak bilinen suyun kısıtlı kullanımının uygulanmasına 26 Ağustos’tan itibaren başlanacağını bildirmişti.

    İngiltere'nin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, 4 Ağustos'ta müşterilerini yağış eksikliği nedeniyle gelecek haftalarda Londra'da "hortum yasağını" (Belirli bir su şirketi tarafından su kıtlığı sırasında uygulanan hortum kullanımına ilişkin resmi kısıtlama) uygulamak zorunda kalabilecekleri konusunda uyarmıştı.

    25 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı

    İngiltere'de içme suyu sağlayan bir diğer tedarikçi South East Water da Kent ve Sussex'teki müşterileri için 12 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek "hortum" ve "sulama" yasağını açıklayan ikinci tedarikçi olmuştu.

    Thames Water, kuraklık nedeniyle talebin 25 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını açıklamıştı.


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