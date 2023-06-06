İngiltere’de bulaşıcı cinsel hastalıklar rekor seviyeye yükseldi 2022 yılına ait bulaşıcı cinsel hastalıklar istatistikleri bugün yayınlandı. Rapora göre geçmiş yıla oranla, bu hastalıklarda ciddi oranda artış olduğu duyuruldu.

DHA

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), 2022 yılına ait bulaşıcı cinsel hastalıklar istatistikleri bugün yayınlandı.

Raporda, bel soğukluğu hastalığının 2022’de yüzde 50,3 oranında artış gösterdiğine dikkat çekilerek; bunun, kayıtların başladığı 1918 yılından itibaren en yüksek teşhis sayısı olduğunu vurgulandı.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en yüksek teşhis sayısı

Raporda ayrıca 2022 yılında 8 bin 692 kişinin frengi hastalığına yakalandığı ve bunun da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en yüksek teşhis sayısı olduğu belirtildi.

UKHSA açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2022'deki bel soğukluğu teşhisi sayısı, kayıtların başlamasından bu yana bildirilen en yüksek yıllık sayı olurken, frengi teşhisi sayısı 1948'den beri bildirilen en yüksek yıllık sayı oldu.”

15 ile 24 yaş arası gençlerde çıkıyor

UKHSA raporunda, bel soğukluğunun her yaştan insanda artmakta olduğunu ancak en yüksek artışın 15 ile 24 yaş arası gençlerde olduğunun altını çizdi.

Cinsel yolla bulaşan bir diğer hastalık klamidya ise bir önceki yıla oranla yüzde 24,3 artış gösterdi.