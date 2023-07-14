İngiltere'de çantasından kıyma çıkan Türk vatandaşı, yeniden gündem oldu Valizinde taşıdığı bazı ürünleri ülkeye sokamayan kişi, kendini savunduğu sırada köylüleri küçümsemeye çalışmasıyla dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Türkiye'den İngiltere'ye seyahat eden bir Türk vatandaşı, gümrük kontrolü sırasındaki diyaloğuyla konuşuluyor.

Görüntüleri yeniden gündeme gelen vatandaş, görevli tarafından durdurularak çantası arandı.

Aşağılayıcı ifadeler: Köylü değilim

Arama yapıldığı sırada vatandaş, "Çok temiz bir insanım. Köylü değilim, İstanbul'dan geliyorum. Üniversite mezuniyetim var." şeklinde ifadeler kullandı.

Söz konusu kişinin, kendini savunurken köy sakinlerine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Çantasından çıkanlarla konuşuluyor

Yapılan arama sonucunda çantasından kıyma ve peynir çıktı. Görevli, bu ürünlerin geçişine izin veremeyeceklerini yolcuya bildirdi.

Gümrükte uyarı aldı

Şaşkınlık yaşayan vatandaş, Türkiye'den yanında getirdiği ürünleri ülkeye sokamadı.

Görüntülerde, "Ürünleri olmadan ayrılıyor. Bu, onun ilk kusuru ve uyarı aldı." ifadeleri kullanıldı.