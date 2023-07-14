Türkiye'den İngiltere'ye seyahat eden bir Türk vatandaşı, gümrük kontrolü sırasındaki diyaloğuyla konuşuluyor.
Görüntüleri yeniden gündeme gelen vatandaş, görevli tarafından durdurularak çantası arandı.
Aşağılayıcı ifadeler: Köylü değilim
Arama yapıldığı sırada vatandaş, "Çok temiz bir insanım. Köylü değilim, İstanbul'dan geliyorum. Üniversite mezuniyetim var." şeklinde ifadeler kullandı.
Söz konusu kişinin, kendini savunurken köy sakinlerine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanması dikkatlerden kaçmadı.
Çantasından çıkanlarla konuşuluyor
Yapılan arama sonucunda çantasından kıyma ve peynir çıktı. Görevli, bu ürünlerin geçişine izin veremeyeceklerini yolcuya bildirdi.
Gümrükte uyarı aldı
Şaşkınlık yaşayan vatandaş, Türkiye'den yanında getirdiği ürünleri ülkeye sokamadı.
Görüntülerde, "Ürünleri olmadan ayrılıyor. Bu, onun ilk kusuru ve uyarı aldı." ifadeleri kullanıldı.