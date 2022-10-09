İngiltere'de çevrecilerden fosil yakıt ve hayvan hakları protestosu

İngiltere'de çevrecilerden fosil yakıt ve hayvan hakları protestosu

İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları savunucuları ve fosil yakıt kullanımının yasaklanmasını isteyen yüzlerce kişi protesto düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları savunucuları ve fosil yakıt kullanımının yasaklanmasını isteyen yüzlerce kişi protesto gösterisi için sokaklarda toplandı.

Göstericiler, Just Stop Oil ve Animal Rebellion adlı hareketlerin düzenlediği gösteri kapsamında Londra sokaklarında ellerinde “Bitki bazlı gelecek" ve “Hayvanlar, arkadaştır yiyecek değil” yazılı pankartlarla yürüyerek sloganlar attı.

Hayvanların gıdada kullanılmasının yasaklanmasını istediler

Gösteride, fosil yakıt kullanımının ve hayvanların gıda olarak kullanılmasının yasaklanması çağrısında bulunuldu.

İHA'nın haberine göre protestocuların Westminster Köprüsü’nün üzerinde oturması, trafiğin aksamasına neden oldu.