Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
364.295
-0.85%
BTXN Coin
9.79
-5.50%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    İngiltere'de çevrecilerden fosil yakıt ve hayvan hakları protestosu

    İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları savunucuları ve fosil yakıt kullanımının yasaklanmasını isteyen yüzlerce kişi protesto düzenledi.
    • 09.10.2022 - 00:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'de çevrecilerden fosil yakıt ve hayvan hakları protestosu

    İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları savunucuları ve fosil yakıt kullanımının yasaklanmasını isteyen yüzlerce kişi protesto gösterisi için sokaklarda toplandı.

    Göstericiler, Just Stop Oil ve Animal Rebellion adlı hareketlerin düzenlediği gösteri kapsamında Londra sokaklarında ellerinde “Bitki bazlı gelecek" ve “Hayvanlar, arkadaştır yiyecek değil” yazılı pankartlarla yürüyerek sloganlar attı.

    Hayvanların gıdada kullanılmasının yasaklanmasını istediler

    Gösteride, fosil yakıt kullanımının ve hayvanların gıda olarak kullanılmasının yasaklanması çağrısında bulunuldu.

    İHA'nın haberine göre protestocuların Westminster Köprüsü’nün üzerinde oturması, trafiğin aksamasına neden oldu.

    İngiltere de çevrecilerden fosil yakıt ve hayvan hakları protestosu #1

    İngiltere de çevrecilerden fosil yakıt ve hayvan hakları protestosu #2

    İngiltere de çevrecilerden fosil yakıt ve hayvan hakları protestosu #3

    İngiltere de çevrecilerden fosil yakıt ve hayvan hakları protestosu #4


    TPAO 2 sahada petrol arayacak
    Gündem

    TPAO 2 sahada petrol arayacak

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Alibeyköy'de otobüsün çarptığı kadın öldü
    3. Sayfa

    Alibeyköy'de otobüsün çarptığı kadın öldü

    Görüş Bildir