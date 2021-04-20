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İngiltere'de 'çift mutant' korona varyantı 104 kişide görüldü

İngiltere'de 'çift mutant' korona varyantı 104 kişide görüldü

İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan, daha sonra ABD'de görülen iki kez mutasyona uğramış varyantının İngiltere'de 104 kişide tespit edildiği açıklandı.