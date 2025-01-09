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İngiltere'de çiftliğe izinsiz girip midilliye tecavüz etti: Hakim karşısına çıktı

İngiltere'de çiftliğe izinsiz girip midilliye tecavüz etti: Hakim karşısına çıktı İngiltere'de bir çiftliğe izinsiz giren 43 yaşındaki Damion Ogeare, bir midilliye tecavüz etti. Mahkemeye çıkan Ogeare bir savunma yapmadı. Şahsın bir sonraki duruşması 27 Şubat'ta yapılacak.