İngiltere'de çiftliğe izinsiz girip midilliye tecavüz etti: Hakim karşısına çıktı

Tarihler geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ı gösterdiğinde İngiltere'de mide bulandıran bir olay meydana geldi.
Wiltshire bölgesindeki Trowbridge kasabasında bulunan Maylands Çiftliği'nde 43 yaşındaki Damion Ogeare, iki Shetland midillisinin bulunduğu ahıra girdi.
MİDİLLİYE TECAVÜZ ETTİ
Ogeare burada Cassieopia Wooley ismi verilen midilliye tecavüz etti.
Yaşanan olayın ardından çiftliğe izinsiz girip midilliye tecavüz eden kişinin yargılanmasına başlandı.
Görülen duruşmada Ogeare sadece ismini doğrulamak için konuştu.
MAHKEMEDE KONUŞMADI
İngiliz basınından Daily Mail'in aktardığına göre mahkeme, sanığın hukuki destek alabilmesi için duruşmayı erteledi.
Kısa bir sürede gerçekleşen duruşmada sanık, resmi bir savunma yapmadı.
DURUŞMA ERTELENDİ
Bir sonraki duruşmanın 27 Şubat’ta yapılacağı belirtildi.
Tutuksuz yargılanan sanık, daha önce kendisine yöneltilen “canlı bir hayvanla cinsel ilişkiye girme” ve “cinsel suç işlemek amacıyla bir yere izinsiz girme” suçlamalarını kabul etmemişti.
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