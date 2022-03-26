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- İngiltere'de çıktığı tatilde babası ve arkadaşının ilişkisini öğrendi
İngiltere'de çıktığı tatilde babası ve arkadaşının ilişkisini öğrendi
İngiltere'de 21 yaşındaki Autumn Ankerich, babası ve arkadaşıyla çıktığı tatilde hayatının şokunu yaşadı. Ankerich, arkadaşı ve babasının ilişkisi olduğunu öğrendi.
- Haber Merkezi
- 26.03.2022 - 17:30
İngiltere’de yaşayan Autumn Ankerich isimli genç kadın, en yakın arkadaşı ve babasıyla birlikte tatile gittiğinde hayatının şokunu yaşadı.
Akşam saatlerinde otele gitmek için kendisi, babası ve arkadaşının arabaya bindiğini belirten Ankerich, ertesi sabah arabanın zeminde paketinden çıkartılmış bir prezervatife rastladı.
İLİŞKİYİ KABUL ETTİ
Arkadaşıyla yüzleşen Ankrerich’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada popüler oldu.
Babasının arabasında prezervatif bulduktan sonra arkadaşıyla konuşmaya karar veren Ankerich, önce inkar etmesine rağmen arkadaşının babasıyla ilişkisini sonunda kabul ettiğini söyledi.
ARKADAŞLIKLARINA SON VERDİLER
İkili arkadaşlıklarına son verirken Ankerich yaşadığı şaşkınlığın hayatının en büyük travması olduğunu dile getirdi.