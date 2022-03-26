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İngiltere'de çıktığı tatilde babası ve arkadaşının ilişkisini öğrendi

İngiltere'de çıktığı tatilde babası ve arkadaşının ilişkisini öğrendi

İngiltere'de 21 yaşındaki Autumn Ankerich, babası ve arkadaşıyla çıktığı tatilde hayatının şokunu yaşadı. Ankerich, arkadaşı ve babasının ilişkisi olduğunu öğrendi.