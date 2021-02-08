İngiltere’de çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı

Deney için yuttuğu bilyeler sonucu fenalaşan 12 yaşındaki çocuk, 4 saatlik operasyon geçirdi.

İngiltere’nin Great Manchester bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki Rhiley Morrison, midesindeki mıknatısların vücudunun dışındaki metalleri tutup tutmayacağını ölçmek için tehlikeli bir deney yaptı.

54 TANE BİLYE YUTTU, HASTANELİK OLDU

Morrison bu deneyin sonucunu görmek için 54 tane mıknatıslı bilyeyi yuttu, ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

4 SAAT OPERASYONDA KALDI

Hastaneye kaldırılan Morrison'un röntgen sonucunu gören doktorlar şoke oldu. Doktorların 4 saatlik operasyon sonucunda Morrison'un midesi yıkandı ve bilyeler alındı.

"HAYATTA OLMASI MUCİZE"

Morrison’un durumunun iyi olduğu belirtilirken, operasyonu yapan doktorlar "Hayati bir tehliyeyi atlattı. Mıktanıslı bilyelerin ağırlığı başka ölümcül hastalıklara da neden olabilirdi. Mucizevi bir şekilde hayatta olması son derece önemli bir durum." ifadelerine yer verdi.