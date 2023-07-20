İngiltere’de demir yolu çalışanları, 24 saat iş bırakma kararı aldı Maaş konusunda istediklerini elde edemeyen çalışanlar, çareyi greve gitmekte buldu. Günlük seyahatleri etkileyen grev, ilerleyen günlerde devam edecek.

AA & Ensonhaber

İngiltere'de, maaş artışında istediğini elde edemeyen demir yolu çalışanları iş bıraktı.

RMT sendikasına üye binlerce çalışanın başlattığı 24 saatlik grev, maaş artışında süregelen anlaşmazlığın ardından yaşandı.

Ülkede grev tarihleri, 20, 22 ve 29 Temmuz olarak belirlendi.

20 bin çalışan grevde

İngiltere basınından The Guardian, Ulaştırma Bakanlığı tarafından sözleşmeli 14 tren işletmecisindeki yaklaşık 20 bin çalışanın greve katılacağını yazdı.

Grevin hafta sonunun yaklaştığı bir dönemde yapılması, tatilcilerin planlarını bozdu.

Cuma sabahına kadar devam edecek

Uzun süredir devam eden maaş anlaşmazlığıyla ilgili grevler, Galler ve İskoçya'ya hizmet veren sınır ötesi trenleri de kapsıyor.

Tren operatörlerinden yapılan açıklamada, yolculardan konuyla ilgili güncel bilgileri gün boyunca takip etmeleri istendi. Aksamanın, cuma sabahına kadar sürmesi bekleniyor.

Sendikalar: Greve itiliyoruz

Söz konusu grevlerin yalnızca yolcuların günlük seyahatlerini etkilemekle kalmayacağı, aynı zamanda yaz tatillerinde ailelerin planlarını da bozacağı kaydedildi.

Sendikalar, bu yıl enflasyonun altında maaş teklifleri sunulduğundan yeni iş bırakmalara itildiklerini söylüyor.