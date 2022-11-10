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    İngiltere'de demir yolu çalışanlarının grevi, ulaşımı olumsuz etkiledi

    İngiltere'de demir yolu çalışanlarının grevi, ulaşımı olumsuz etkiledi

    İngiltere'de demir yolu işçileri, maaş artışına ilişkin devam eden anlaşmazlık nedeniyle yeniden iş bıraktı.
    • 10.11.2022 - 19:46
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 20:17
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    İngiltere'de maaş zammı konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çeşitli sektörlerde başlatılan iş bırakma eylemi devam ediyor..

    Ülkedeki demir yolu işçilerinin maaş artışına ilişkin anlaşmazlık çözülemedi.

    Demir yolu çalışanları yeniden grevde

    Yüzde 10,1'le 40 yılın en yüksek enflasyon rakamının altında teklif edilen maaş zammını kabul etmeyen Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT), greve gitti.

    Demir yolu çalışanları, ücretlerin enflasyonla uyumlu şekilde artırılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

    Metro istasyonları kapatıldı, ulaşım felç oldu

    Başkent Londra’da çok sayıda metro seferi iptal olurken, hayat durma noktasına geldi.

    Londra’da 11 metro hattından 9’u kapanırken, trenlerde ve otobüslerde aşırı yoğunluk meydana geldi.

    Londra halkı saatler süren yolculuğun ardından işyerlerine ve okullarına ulaştı.

    İngiltere'de demir yolu çalışanlarının grevi, ulaşımı olumsuz etkiledi VİDEO

    İngiltere de demir yolu çalışanlarının grevi, ulaşımı olumsuz etkiledi #1

    Enflasyon eylülde çift haneye geri döndü

    İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10,1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı.

    Enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ülkede, son 70 yılın içerisinde yüzde 10 seviyesinin üstü sadece 5 kez görüldü.

    İngiltere’de enflasyonda çift hane, en son 1982 yılının şubat ayında yüzde 10,2 ile görülmüştü. Enflasyon bu yılın temmuz ayında yüzde 10,1 olarak kayıtlara geçmişti.

    İngiltere de demir yolu çalışanlarının grevi, ulaşımı olumsuz etkiledi #2

    İngiltere de demir yolu çalışanlarının grevi, ulaşımı olumsuz etkiledi #3

    İngiltere de demir yolu çalışanlarının grevi, ulaşımı olumsuz etkiledi #4


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