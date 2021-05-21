İngiltere'de demiryollarının idaresi devlet kontrolüne alınıyor

İngiliz hükümeti, Birleşik Krallık Demiryolları'nın idaresini yeniden ddevletin devralacağını açıkladı.

İngiltere'de demiryollarının idaresi yaklaşık 30 yıl sonra yeniden devlet kontrolüne geçiyor.

1990'lı yıllarda, yaklaşık 30 yıl önce, Muhafazakar Parti iktidarında, Margaret Thatcher hükümeti tarafından özelleştirilen demiryollarında verilen hizmet ülkede eleştirilere neden oluyordu.

HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ

Boris Johnson hükümeti 30 yıl sonra harekete geçti.



Hükümet, şu anda ülkede özel şirketler tarafından işletilen Birleşik Krallık Demiryolları'nın tekrar devlet kontrolüne alınacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, yeni dönemde; altyapı, tarifeler ve bilet satışının kontrol edileceği, demiryolları hizmetlerinin geliştirilerek biletlerin daha ucuza satılacağı belirtildi.

YENİ BİR KURUM OLUŞTURULACAK

Plan kapsamında 2023 yılına kadar Büyük Britanya Demiryolları adı altında, devletin sahibi olduğu yeni bir yapı oluşturulacak.

Trenlerin tarifeleri, fiyatları, bilet satışı ile demiryolu altyapısının bakım ve onarımının sorumluluğu bu kuruma ait olacak.

ÖZEL ŞİRKETLER İHALE ALABİLECEK

Fakat özel şirketler yeni düzenlemede de yine bir çok seferin işletmesini ihaleyle üstlenecek ve büyük değişiklikler için 2023'ün beklenmesi gerekecek.



Devlet kontrolündeki merkezi demiryolları yapılanması oluşmadan önce bilet alımını kolaylaştıracak bir dizi adım atılması planlanıyor.

YENİ UYGULAMALAR PLANLANIYOR

Bunlar arasında kontörlü biletlerin artırılması ile kartla temassız ödeme ya da telefonla alınabilecek dijital bilet uygulamaları düşünülüyor.

Yeni esnek seyahat kartları ile belli tren hatlarında, özellikle pandemi sonrası ortaya çıkan çalışma koşulları gereği her gün değil ama haftada 2-3 gün seyahat edenlerin daha ucuza yolculuk yapabilmesi planlanıyor.