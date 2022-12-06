İngiltere'de demiryolu işçileri greve gitmeyi planlıyor

İngiltere'de demiryolu işçilerinin Network Rail ile yapılan görüşmelerin bir karara varmadan sona ermesinin ardından 24-27 Aralık'ta greve gitmeyi planladığı aktarıldı.

İngiltere’de demiryolu işçileri zam taleplerinin karşılanmaması nedeniyle Noel arifesinde greve gitmeyi planlıyor.

24-27 Aralık'ta grev planı



İngiltere’de demiryolu işçilerinin devlete ait Network Rail ile yapılan görüşmelerin bir karara varmadan sona ermesinin ardından 24-27 Aralık'ta greve gitmeyi planladığı aktarıldı.

"Seyahat edeceklerin sinirleneceğine eminim"

Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık İşçileri Sendikası (RMT) Genel Sekreteri Mick Lynch yaptığı açıklamada, "Seyahat edeceklerin gerçekten hayal kırıklığına uğrayacağına, sinirleneceğine ve kızacağına eminim" ifadelerini kullanarak, ancak mevcut zam teklifinin işçileri "son derece zararlı" olduğunu belirtti.





Demiryolu işçilerinin maaşına zam talebi

İHA'nın haberine göre Lynch, işçilere hükümetin sunduğu 2022 ve 2023'te her yıl yüzde 4’lük zam teklifini oylamaları için bir hafta süre verdiğini aktararak, işçilere söz konusu teklifi reddetmelerini tavsiye ettiğini söyledi.

Demiryolu işçilerinin maaşlarına iki yıl içinde kademeli olarak yüzde 8 oranında zam yapılmasını ve Nisan 2024’e kadar işten çıkarma olmayacağının garanti edilmesini talep eden RMT, dün yaptığı açıklamada hükümetin sunduğu 2022 ve 2023'te her yıl yüzde 4’lük zam teklifini kabul etmediklerini açıklamıştı.



