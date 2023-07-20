İngiltere'de diş randevusu sıkıntısı: Türkiye'deki kliniklere talep arttı Diş doktorlarından randevu alamayan hastaların sayısı 12 milyonu geçti. İngiliz basını, Türkiye'deki kliniklere yönelik talepte artış gözlendiğini yazdı.

ensonhaber.com

İngiltere'de diş tedavisi olmak isteyenler, randevu sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Ülkedeki Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), son dönemde zorluklarla gündeme geliyor.

12 milyondan fazla İngiliz vatandaşının, diş hekimlerinden randevu alamadığı ortaya çıktı.

Hükümet verileri, son iki yılda 6 milyondan fazla kişinin randevu almayı denediğini ancak başarısız olduğunu gösteriyor.

Tedavi edilmeyen hasta sayısı 12 milyondan fazla

4,4 milyon kişinin randevu alma şansı olmadığına inandığı için herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtilerek, tahminen 1,1 milyon hastanın diş bakımının ise artan ücretler nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

İngiltere basınından Mirror'ın haberine göre, bekleme listesindeki 600 bin hastanın gecikmelerden dolayı "takati kalmadı."

2023 için tedavi edilmeyen hasta sayısının 12,3 milyon olduğu, geçen yıl bu sayının 11 milyon olarak gerçekleştiği belirtildi.

Türkiye'deki kliniklere talep arttı

Türkiye'deki özel diş kliniklerinin, Birleşik Krallık'tan gelen "sağlık turistlerinde" büyük bir artış olduğunu bildirdiği notu paylaşıldı.

İngiliz Diş Hekimleri Birliği'nden (BDA) yapılan açıklamada, "NHS diş hekimliği, varoluşsal bir tehditle karşı karşıya." ifadesi kullanılarak şöyle denildi:

Saat, NHS diş hekimliğinin aleyhine işliyor. Bu hizmeti kurtarmak için şimdi harekete geçmeliyiz.

Çocuklar yıllarca 'acı' çekiyor

Öte yandan, 27 bin çocuğun uzun beklemelerle karşı karşıya kaldığı, bazılarının diş çektirmek için yıllarca “acı içinde” beklediği aktarıldı.

Londra yönetimi: İyileştirmeye çalışıyoruz

İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan bir sözcü, "Diş hekimliğine yılda 3 milyar sterlinden fazla yatırım yaparak NHS diş bakımına erişimi iyileştirmek için çalışıyoruz." dedi.