İngiltere'de enerji krizi: Kışın orta gelirliler de yardıma muhtaç kalacak

İngiltere Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, kış aylarında orta gelirlilerin de elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemek için yardıma muhtaç olacaklarını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan Avrupa'daki enerji krizinde kara kış korkusu kendini iyiden iyiye hissettiriyor.

Ülkeler bir bir tasarruf adımları atmaya başladı.

İngiltere'de ise son dönemde tüm Avrupa'da olduğu gibi artış gösteren doğal gaz fiyatlarında kış ayları için büyük bir olumsuz beklenti söz konusu.

Orta gelirliler de yardıma muhtaç olacak

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İngiltere Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, bu kış yoksulların yanı sıra ortalamaya yakın geliri olan insanların da elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemek için yardıma muhtaç kalabileceklerini söyledi.

Zahawi, yıllık geliri 45 bin sterlin (960 bin TL) olanların bile yardıma muhtaç kalabileceğini belirtti.

"2 yıl sürebilecek olağanüstü bir hal"

Zahawi, Hazine’nin hanelere yardım etmek için tüm seçenekleri incelediğini belirtti ve ülkedeki durumu “2 yıl sürebilecek bir ulusal ekonomik olağanüstü hal” olarak niteledi.

Üst limit artırılmıştı

Üst limit artırıldı Ülkede enerji piyasası düzenleme kurulu, şirketlerin ekim itibarıyla bireysel kullanıcılara kesebileceği yıllık faturaların üst limitini yüzde 80 artırarak 3.549 sterline (yaklaşık 75 bin TL) çıkarmıştı.

Tüm hanelere 400 sterlin yardım

İngiltere’de şu ana kadar tüm hanelere 400 sterlin, yoksul hanelere de buna ek olarak 650 sterlinlik bir destek açıklandı.

Uzmanlar ve bu alanda çalışan yardım kuruluşları, faturalardaki artışın etkilerinin felaket boyutuna varacağını ve hükümetin yardım etmemesi durumunda insanların hayatlarının riske gireceğini belirtiyor.