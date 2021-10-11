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    İngiltere'de enerji yoğun sanayilere destek için çözüm arayışları sürüyor

    Doğalgaz fiyatlarının artmasıyla enerji yoğunluklu sanayiler, üretimi durdurabileceklerini açıkladı. Ticaret Bakanı Kwasi Kwarten konuya yönelik değerlendirmesinde, “Açıkçası durum kritik” dedi.
    • REUTERS
    • 11.10.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 10:12
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    İngiltere'de enerji yoğun sanayilere destek için çözüm arayışları sürüyor

    İngiltere’de gündem, doğalgaz fiyatlarındaki artış…

    Enerji yoğunluklu çalışan sanayi sektörleri, artışlardan olumsuz etkilendi.

    Başta çelik, cam, seramik, kağıt sektörlerinde olmak üzere yoğun enerji tüketiminin yapıldığı sektörlerdeki imalatçılar, hükümetin enerji fiyatlarıyla ilgili bir adım atmaması halinde üretimi durdurmak zorunda kalabileceklerini açıkladı.

    “AÇIKÇASI DURUM KRİTİK"

    Dün, BBC’de açıklamalar yapan Ticaret Bakanı Kwasi Kwarten, fabrikaların üretimi durdurma ihtimaline yönelik soru üzerine, “Açıkçası durum kritik.” ifadelerini kullandı.

    “SANAYİMİZE YARDIM EDEBİLMEK İÇİN YOLLAR ARIYORUZ”

    Kwarten, Sky News'a yaptığı açıklamada ise, "Doğalgaz ve elektrik fiyatlarımız çok ama çok yüksek. Hali hazırda sanayimize destek veriyoruz. Sanayimize yardım edebilmek için yollar arıyoruz.” sözlerini kaydetti.

    Kwarten, Maliye Bakanı Rishi Sunak ile konuya ilişkin çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

    İngiltere de enerji yoğun sanayilere destek için çözüm arayışları sürüyor #1

    FİYATLAR YÜZDE 400 YÜKSELDİ

    Avrupa'daki toptan doğalgaz fiyatları, kısmen Asya'dan gelen güçlü talep ve düşük stoklar nedeniyle yıl başından bugüne yüzde 400 yükseldi.

    İngiltere de enerji yoğun sanayilere destek için çözüm arayışları sürüyor #2

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