İngiltere'de evin mutfağında bulunan skuter patladı Londra'da bir evin mutfağında bulunan elektrikli skuter aniden patladı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

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Hayatımıza iyice entegre olan elektrikli skuterlar, işlerimizi kolaylaştırdığı gibi zaman zaman da tehlike saçabiliyor.

Bu tehlikeli durumun son örneği ise İngiltere'de yaşandı.

Mutfaktaki elektrikli skuter patladı

Başkent Londra'daki bir evin mutfağında bulunan elektrikli skuter bir anda alev aldı.

Alev alan skuter daha sonra patladı.

Yaralanma yaşanmadı

Skuterin yakınında evde yaşayan birinin bulunmaması ise herhangi bir yaralanmanın önüne geçti.

The Independent'ın paylaştığı o anlar böyle görüntülendi.