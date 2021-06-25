İngiltere'de evsizlerin sayısı günden güne yükseliyor

İngiltere'de sokakta yaşayan evsizlerin büyük çoğunluğunu erkekler oluşturuyor. Resmi kayıtlara göre; evsiz ölümlerinin en çok yaşandığı kent Londra.

İngiltere'de sokakta yaşayan evsizlerin sayısı son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

2013-2019 yıllarında ülkede toplam 3 bin 353 evsiz hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden evsizlerin sayısı 2013'te 482 iken, bu sayı 2018'de 726'ya yükseldi.

EN ÇOK ÖLÜM LONDRA'DA

Sokakta ölen evsizlerin yüzde 88'ini erkekler oluşturdu, ölümlerin en çok yaşandığı kent de Londra oldu.

ORTALAMA ÖMÜR; ERKEKLERDE 45, KADINLARDA 43

Erkeklerin ortalama ömrünün 76, kadınların 81 olduğu ülkede, evsiz erkeklerin ortalama ömrü 45, evsiz kadınların ise 43 olarak belirlendi.

İngiliz Parlamentosu Kamu Hesapları Komitesinin 2017'de yayımladığı rapora göre, İngiltere'de yaklaşık 10 bin kişi sokakta, 120 bin çocuk ise geçici barınaklarda yaşıyor.

90 BİN AİLE BELEDİYELERİN BARINAKLARINDA

Ülkede yaklaşık 90 bin aile ise belediyelerin sağladığı geçici barınaklarda hayatını sürdürüyor.

Tek gecelik yurtlar, hostel'lar, kadın sığınma evleri veya sosyal konutlar "geçici barınak" kabul ediliyor.

GİZLİ EVSİZLERİN SAYISI 3 MİLYONDAN FAZLA

Ülkede bir arkadaşının ya da akrabasının yanına sığınarak yaşayan "gizli evsizlerin" sayısının da 3 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Reuters'ın, Türkiye hakkında fotoğraflarla algı çalışması haberi