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    İngiltere'de eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

    İngiltere'nin Leicester şehrinde terör eylemi hazırlığında oldukları iddia edilen 4 kişi anti-terör polisleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.07.2020 - 19:19
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    İngiltere'de eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

    İngiltere'nin Leicester şehrinde terör eylemi hazırlığında oldukları iddia edilen 4 kişi anti-terör polisleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

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