İngiltere'de Felixstowe Limanı, greve sahne oluyor

Günlerce sürmesi beklenen grev nedeniyle tedarik zincirlerinde aksama yaşanacağı belirtildi. İngiliz basını, Noel'e kadar boş market rafları görülebileceğine işaret etti.

İngiltere, son dönemde grevlerle konuşuluyor.

Ulaşım sektörü çalışanlarının iş bırakma eylemlerine şimdi de Felixstowe Limanı'nda yaşanan grev eklendi.

Liman çalışanlarından 8 günlük grev

Ülkedeki yaşam maliyeti krizinden dolayı daha yüksek ücret talebiyle başlatılan ve 8 gün sürecek olan grev nedeniyle tırların park edeceği yerlerin boş kaldığı görüldü.

2 bin kişi iş bıraktı: Tedarik zincirleri etkilenecek

Felixstowe, İngiltere'nin en büyük konteyner limanı olarak biliniyor ve burada başlatılan greve yaklaşık 2 bin işçi katılıyor.

Nakliye şirketleri, söz konusu iş bırakma eyleminin ticaret ve tedarik zincirlerini ciddi şekilde etkileyebileceği konusunda uyardı.

"Noel'e kadar kıtlık" uyarısı

Mail'in haberine göre, grevin ülke çapında 700 milyon sterlin değerindeki ticareti kesintiye uğratacağından ve Noel'e kadar kıtlığa yol açacağından endişe ediliyor.

İş bırakma eyleminden "eşi benzeri görülmemiş" şeklinde söz edilerek, ülkenin önde gelen süpermarketlerindeki raflarda, koronavirüs salgını dönemine benzer görüntülerin ortaya çıkabileceğine dikkat çekiliyor.

Liman işletmecisi: Yüzde 7 maaş artışı adil

Felixstowe'un işletmecisi Hutchison Ports, yüzde 7 maaş artışı ve 500 sterlin toplu ödeme teklifinin "adil" olduğunu düşünüyor.

Sendika ise teklifin, mevcut enflasyon oranının önemli ölçüde altında olduğunu kaydetti.

"Tedarik zincirleri üzerindeki etkisinden üzüntü duyuyoruz"

Bir Hutchison Ports sözcüsü, "Liman, bu eylemin Birleşik Krallık tedarik zincirleri üzerindeki etkisinden üzüntü duyuyor." dedi.

Grev karşısında acil durum programı oluşturulması planlanıyor. Böylece 29 Ağustos'a kadar sürecek iş bırakma eylemi sırasında kesintinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

İngiltere'de peş peşe grevler

İngiltere'de hane gelirlerindeki daralma, daha yüksek ücret artışları talep eden demiryolu ve otobüs işçilerinin grevlerine yol açmıştı.