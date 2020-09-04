İngiltere’de genç çift hırsız maymunların saldırısına uğradı

Bir çift düğün öncesi gittiği Upper Rock’da hırsız maymunların gazabına uğradı. Çift, çantadaki pasaport ve cüzdanı maymuna kaptırırken, o anlar amatör kamerayla kayda alındı.

Cebelitarık’ta yapacakları düğün öncesi maymunların sıkça rastlandığı Upper Rock’a aileleriyle birlikte tur düzenleyen Lee Ann ve nişanlısı Gabriel, maymunların saldırısına uğradı.

PASAPORTU ALMAYA ÇALIŞTI

Ann’in nişanlısının çantasını karıştıran maymunlar biri, çiftin pasaport ve doğum belgelerini almaya çalıştı, başarılı da oldu.

O anlar cep telefonuyla kayda alındı.

İngiltere'de genç çift, hırsız maymunların gazabına uğradı İZLE

ÇANTADAN ÇIKAN ŞEKERİ YEDİ

Maymunun çantadan çıkan şekeri yediği görüntülenirken Ann’in annesi Dr Fui Mee Quek, aynı zamanda diğer kızının da maymunlar tarafından hedef alındığını söyledi.