İngiltere'de genç gönüllülere bilinçli olarak koronavirüs bulaştırılacak

Denemeler kapsamında 18-30 yaş grubundan 90 sağlıklı yetişkin, koronavirüse maruz kalacak.

İngiltere, koronavirüs salgınına dair araştırmada dünyada bir ilke imza atacak.

Ülkedeki İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, klinik denemeler bir ay içinde başlayacak.

GÖNÜLLÜLER KORONAVİRÜSE MARUZ BIRAKILACAK

Çalışmada, 18-30 yaş grubundan 90 kadar sağlıklı yetişkin gönüllüye güvenli ve kontrollü bir ortamda koronavirüs bulaştırılacak.

Denemede enfeksiyona ne kadar miktardaki virüsün yol açtığı, vücudun bağışıklık tepkisi ve virüsün kişiden kişiye nasıl geçtiği araştırılacak.

24 SAAT BOYUNCA TAKİP EDİLECEKLER

Katılımcılar, virüse maruz kalmalarının ardından 24 saat boyunca sağlık görevlileri ve bilim insanları tarafından yakından izlenecek.

İngiltere hükümetinin 33,6 milyon sterlin destek verdiği denemelerin ardından koronavirüs aşısı yapılmış katılımcılara virüs bulaştırılarak başka denemeler de yapılacak.

"EN ETKİLİ AŞILARI BULMAK İSTİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, çalışmanın koronavirüs ile mücadele çabalarının önemli bir unsuru olduğunu belirterek, "Aşı geliştirmede çok olumlu gelişmeler kaydedilmiş olsa da uzun vadede en iyi ve en etkili aşıları bulmak istiyoruz." dedi.

Çalışmayı yönetecek olan Doktor Chris Chiu, "Nihai amacımız, bu hastalığı yenmek için hangi aşıların ve tedavilerin en iyi sonucu verdiğini belirlemek. Ancak bu çalışmada gönüllülere ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

Denemelerde yer almak isteyenler, "UK Covid Challenge" internet sitesi aracılığıyla başvuru yapabilecek.