İngiltere'de gençler arasında antidepresan ilacının kullanımı yaygınlaştı

Depresyon ilacı kullanımının yükseldiği ülkedeki gerçek sayının muhtemelen daha yüksek olduğu belirtildi.

İngiltere'de depresyon ilacının kullanımının gençler arasında arttığı ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı James Bethell'in, parlamentoya verdiği yazılı cevabında, 2016'da 329 bin 954 olan ilaç sayısının 2019'da 379 bin 134'e yükseldiği ortaya konuldu.

Geçen yılın ilk 11 ayında, İngiltere'de gençlere 358 bin 835 antidepresan ilaç dağıtıldığı ve bunun da yıldan yıla yükselişin devam ettiğini gösterdiği aktarıldı.

GERÇEK SAYI DAHA YÜKSEK

İngiliz basını, söz konusu verilerin hastaneler ve uzmanlık hizmetleri tarafından ikinci basamakta reçete edilen ilaçları içermediğini, dolayısıyla gerçek sayının muhtemelen daha yüksek olduğunu aktardı.

Yalnızca 5 yıllık sürede dağıtılan bu reçeteli ürünlerin toplam faturasının 9 milyon sterlini aştığı kaydedildi.

ÇOCUKLARA VERİLEN DEPRESYON İLACININ SAYISI ARTTI

Yazılan reçeteler kapsamında, 5 ila 11 yaş arası çocuklara verilen antidepresan sayısının 2016'da 12 bin 988'den 2019'da 14 bin 529'a yükseldiği gözler önüne serildi.

Geçen yılın kasım ayına kadar olan dönemde bu yaş grubundaki hastalara 14 bin 187 reçeteli ürün dağıtıldığı, bunun da büyümenin devam ettiğinin sinyalini verdiğine dikkat çekildi.

Eski İngiliz milletvekili Lord Alton, tabloyla ilgili "Bu, hakkında çok az konuştuğumuz bir ilaç sorunu." yorumunda bulundu.