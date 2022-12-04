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    İngiltere'de greve gidenlerin yerine askeri personel gelebilir

    Nadhim Zahawi; metro, ambulans ve sağlık görevlilerinin düzenlediği grevler nedeniyle halkın mağdur olmaması için askeri personelin, eksiklik yaşanan yerlerde görev alabileceğini söyledi.
    • 04.12.2022 - 15:16
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    İngiltere'de greve gidenlerin yerine askeri personel gelebilir

    İngiltere'de Muhafazakar Parti Başkanı Nadhim Zahawi, metro, ambulans ve sağlık görevlilerinin kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle grev kararı almasının ardından İngiliz medyasına önemli açıklamalarda bulundu.

    Noel sezonunda yapılabilecek grevler nedeniyle halkın işlerini kolaylaştırmak istediklerini söyleyen Zahawi, gerekli önlemlerin alınacağının altını çizdi.

    "Askerler ambulans kullanabilir"

    Gerekirse, greve giden çalışanların yerine askeri personelin alınacağını belirten Zahawi, askerlerin ambulans kullanabileceğini ve İngiltere sınırlarında çalışabileceğini ifade etti.

    İngiltere de greve gidenlerin yerine askeri personel gelebilir #1

    "Aslında sendikalara vermek istediğimiz mesaj..."

    Şu an ordu ile ilgili son kararın verilmediğini ancak bu önerinin, grevlerin devam etmesi durumunda mevcut seçeneklerden biri olduğunu aktaran Zahawi, "Aslında sendikalara vermek istediğimiz mesaj şu anın, grev zamanı olmadığı. Şimdi, yeniden deneme ve müzakere etme zamanı. Böyle şeylerin olması halinde, hükümet için yapılacak en doğru şey acil durum planına sahip olmak." dedi.

    Ne olmuştu?

    İHA'nın haberine göre; İngiltere'de askeri personel, Covid-19 salgını esnasında da çeşitli görevlerde bulunmuştu.

    İngiltere de greve gidenlerin yerine askeri personel gelebilir #2


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