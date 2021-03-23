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- İngiltere’de hamile kadını acımasızca darbetti
İngiltere’de hamile kadını acımasızca darbetti
Talihsiz kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Londra polisi, saldırının nefret suçu olabileceğini tahmin ediyor.
- İHA
- 23.03.2021 - 14:43
- Güncelleme : 23.03.2021 - 15:02
İngiltere’nin başkenti Londra’da kimliği belirsiz bir kişi, hamile kadını acımasızca darbetti.
Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, saldırganın 27 haftalık hamile kadını takip ederek, arkasından sessizce yaklaştığı ve kafasına yastık kılıfı geçirerek yumruklarla darbettiği anlar yer aldı.
KAÇARAK KURTULDU
Kadın, saldırgandan kaçarak kurtulurken, saldırgan da ters yöne doğru kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.
İngiltere’de hamile kadını acımazca darbetti VİDEO
NEFRET SUÇU OLABİLİR
Hastaneye kaldırılan kadının ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Saldırganın ise polis tarafından arandığı aktarıldı. Polis, saldırının nefret suçu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.