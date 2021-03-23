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İngiltere’de hamile kadını acımasızca darbetti

İngiltere’de hamile kadını acımasızca darbetti

Talihsiz kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Londra polisi, saldırının nefret suçu olabileceğini tahmin ediyor.