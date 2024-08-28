Haberler



Dünya



İngiltere'de hamile olduğunu fark etmedi: Çadırda doğurdu

İngiltere'de hamile olduğunu fark etmedi: Çadırda doğurdu İngiltere'de hamile olduğundan habersiz bir şekilde ailesiyle kampa giden 38 yaşındaki Zoe Doyle isimli kadın, tatil yaptığı sırada bir çocuk dünyaya getirdi. Doyle, doğuma kadar hiçbir hamilelik belirtisi yaşamadığını söyledi.