İngiltere'de hamile olduğunu fark etmedi: Çadırda doğurdu

İngiltere'de Maidenhead kentinde yaşayan Zoe Doyle isimli kadın, hamile olduğundan habersiz bir şekilde hayatını sürdürüyordu.
Ailesiyle birlikte kampa giden Doyle, hayatının en büyük sürprizlerinden birini yaşadı.
İngiliz kadının kampta başlayan karın ağrısı bir türlü son bulmadı.
GİTTİĞİ KAMPTA DOĞUM YAPTI
Doyle karın ağrılarının yediği 'bozuk tavuktan' kaynaklandığını düşünse de gerçek çok farklı çıktı.
Daily Mail'deki habere göre; 38 yaşındaki Doyle, gittiği kampta doğum yaptı.
Ağrıları şiddetlendikçe düşük yaptığını sanan Doyle, önce eşini uyandırdı.
HİÇBİR BELİRTİ GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Ancak eşi Stuart Doyle, bir bebeğin başını gördü ve çadırda doğumu gerçekleştirdi.
Doyle, doğuma kadar hamilelik belirtisi yaşamadığını, düzenli adet gördüğünü hatta doğumdan iki ay önce Türkiye'ye uçtuğunu bile söyledi.
Öte yandan Doyle, sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyledi.
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