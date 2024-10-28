İngiltere'de hapishanelere drone ile teslimat

Haber Merkezi

İngiltere'nin Manchester şehrinde, polis ekipleri ilginç bir olayı ortaya çıkardı.

Ekipler, çetelerin uzman pilotlar istihdam ettiğini tespit etti ve konuya dair kamuoyunu bilgilendirmek için açıklama yapıldı.

Greater Manchester Polisi; drone ile cep telefonları, duş jeli, şampuan, hardal, ketçap ve mayonez gibi birçok farklı çeşidin hapishane duvarları boyunca uçurulduğunu söyledi.

Polis Amiri Andy Buckthorpe, 7 kilograma kadar olan "büyük yüklerin" halatlara asıldığını ve hapishane pencerelerinin yakınına sarkıtıldığını açıkladı.

"GİTTİKÇE KARMAŞIKLAŞIYOR"

Buckthorpe, "Bu drone pilotlarının yüksek becerileri var ve teknoloji her geçen gün gelişiyor. Gittikçe karmaşıklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Emniyet güçleri, kısa bir süre önce Manchester'a bağlı Salford'daki HMP Forest Bank özel hapishanesine helikopterle baskın düzenleyerek sorunu çözmeye çalıştı.

"HAPİSHANELERDE DIŞARIDAN DAHA FAZLA UYUŞTURUCU VAR"

Fransız gıda hizmeti şirketi Sodexo tarafından işletilen Kategori B hapishanesinin sözcüsü, "yasa dışı maddelerin taşınmasıyla mücadele etmek" için polisle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Hükümetin erken tahliye programı kapsamında bu hafta Greater Manchester hapishanelerinden ayrılan mahkumlar, uyuşturucunun hapishanelerde kolayca bulunabildiğini doğruladı.

Yeni tahliye olmuş HMP Forest Bank hapishanesinin eski mahkumu Lewis Harrop, "Orada (hapishanede) burada göreceğinizden daha fazla uyuşturucu görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer eski mahkum olan George Cooper ise "Forest Bank'in yüzde 80'inin uyuşturucu kullandığını söyleyebilirim ve içeride çok sayıda cep telefonu var.” ifadelerine yer verdi.