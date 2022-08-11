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    İngiltere'de hastaların ambulans bekleme süresi 1 saat

    NHS verileri, hastaların karşı karşıya durumu gözler önüne serdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 15:25
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    İngiltere'de hastaların ambulans bekleme süresi 1 saat

    İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), ülkede ambulans bekleme süreleriyle ilgili verileri paylaştı.

    Ambulansların geçen ay İngiltere'de acil çağrılara yanıt vermesinin ortalama bir saat sürdüğü ortaya çıktı.

    Ambulans bekleme süresi yükseldi

    Ülkede felç, sara, yanık gibi rahatsızlıkları olanların, ortalama 59 dakika 7 saniye ambulans gelmesini beklediği belirtildi.

    Bekleme süresinin, haziran ayında 51 dakika 38 saniye olduğu ifade edilerek, yaşanan artışa dikkat çekildi.

    Hastanelerdeki gecikmeler dikkat çekiyor

    NHS verileri ayrıca, ülkenin acil durum departmanlarında tedaviler için bir aylık beklemelerin yaşandığını ve uzun gecikmelerin olduğunu ortaya çıkardı.

    Sky News'in aktardığına göre, rutin hastane tedavileri de ciddi gecikmelerden etkilendi. İngiltere'de tedavilerinin başlamasını bekleyenlerin sayısı rekor düzeylere ulaştı.

    Tedaviye başlamayı bekleyenlerin sayısı 6,7 milyon

    Haziran sonu itibarıyla tedaviye başlamayı bekleyenlerin sayısı toplam 6,7 milyon oldu. Bir yıldan fazla bekleyenlerin sayısı ise yine aynı ay için 355 bin 774 olarak gerçekleşti.

    NHS ve İngiltere hükümeti, Mart 2025'e kadar 52 hafta veya daha uzun süreli beklemeleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

    İngiltere de hastaların ambulans bekleme süresi 1 saat #1


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