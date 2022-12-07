İngiltere'de havalimanlarındaki sınır güvenliği greve hazırlanıyor

Daha önce birçok kez grev ve eleman yetersizliği nedeniyle adeta kilitlenen İngiltere'de havalimanlarında görev yapan sınır güvenlik personeli, Noel döneminde 8 gün greve gidecek.

Koronavirüs pandemisi döneminden sonra Avrupa'daki havalimanları birçok kez yaşanan yoğunluk nedeni ile gündeme geldi.

Bu ülkelerin başında ise personel yetersizliği nedeniyle sorun yaşanan İngiltere geliyor.

İngiltere'yi bir kaos daha bekliyor.

Havaalanı güvenlik görevlileri Noel'de greve gidecek

AA'nın haberine göre İngiltere'de havalimanlarında görev yapan sınır güvenlik personeli, Noel döneminde 8 gün greve gidecek.

Kamu ve Ticari Hizmetleri Sendikasından (PCS) yapılan açıklamada, 23-26 Aralık ve 28-31 Aralık'ta Birmingham, Cardiff, Gatwick, Glasgow, Heathrow ve Manchester havalimanları ile Newhaven limanında çalışan sınır güvenlik personelinin greve gideceği duyuruldu.

Açıklamada, grev kararının, maaş zammı, işten çıkarma tehdidi ve emeklilik koşullarındaki değişikliklere ilişkin hükümetle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle alındığı bildirildi.

Çoğu pasaport kontrol görevlisi

Hükümetin yüzde 2'lik maaş artışı teklifini reddeden PCS sendikası, yüzde 10 maaş artışı talebinde bulunuyor.

İş bırakma eylemine katılacak sendika üyelerinin büyük çoğunluğunu, pasaport kontrol personeli oluşturuyor.

Öte yandan, sendikaya üye ehliyet sınavı müfettişlerinin de greve gideceği açıklandı.

"Müzakere etmeye çalıştık ve görmezden gelindik"

PCS sendikası Genel Sekreteri Mark Serwotka, grev kararına ilişkin yaptığı açıklamada, 40 bin sendika üyesinin gıda bankalarını kullanmak zorunda kaldığını, 45 bin üyenin ise iş yardımı talep ettiğini belirtti.

Sendikaya üye çalışanların yoksulluk içinde yaşadığını ve evlerini ısıtmakta zorlandığını belirten Serwotka, "Bu bir kriz. Hükümetle aylarca müzakere etmeye çalıştık ve görmezden gelindik." ifadelerini kullandı.