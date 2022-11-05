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    İngiltere'de hayat pahalılığı protesto edildi

    Başkent Londra’da binlerce kişi, hayat pahalılığını protesto etmek için sokaklara döküldü. Gösterilerde 4 kişi gözaltına alındı.
    • 05.11.2022 - 21:28
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 21:31
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    İngiltere'de hayat pahalılığı protesto edildi

    İngiltere Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde yüzde 3’lük faiz artışı kararını açıkladı.

    Faiz artışının ardından İngiltere genelindeki temel ihtiyaçlara yapılması beklenen zamlar nedeniyle, başkent Londra'da binlerce kişi hayat pahalılığını protesto etmek için sokaklara çıktı.

    Göstericiler, hükümetten giderek artan enflasyonla mücadele için maaşların iyileştirmesini talep etti.

    Gösteri Trafalgar Meydanı'nda bitti

    Merkez Londra’da başlayan gösteri, Başbakanlık Ofisi'nin önünden geçerek Trafalgar Meydanı'nda son buldu.

    4 kişi gözaltında

    İHA'nın haberine göre; eylemler sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken İngiltere Polis Teşkilatı, eylem yapanlar arasından 4 kişiyi gözaltına aldı.

    İngiltere'de hayat pahalılığı protesto edildi


    İngiltere de hayat pahalılığı protesto edildi #1

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