İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu

Hayat pahalılığını protesto etmek için Başkent Londra'da sokağa dökülen İngilizler, enflasyona karşı maaşların iyileştirilmesini istedi.

Koronavirüs pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ile darbe üstüne darbe alan ekonomi küresel çapta yüksek enflasyona neden oldu.

Her ay enflasyon oranlarında rekor üzerine rekor kıran Avrupa ülkelerinde hayat pahalılığına karşı gösterile başladı.

Enflasyon yüzde 9 ile 40 yılın zirvesinde

Nisan ayında enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 9 oranına ulaşarak son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan İngiltere de o ülkelerden biri.

İngilizler bugün başken Londra'da hayat pahalılığına karşı yapılan gösteri için sokağa çıktı.

Sendikalar Birliği (TUC) tarafından organize edilen gösteri, Portland Place'te başladı. Daha sonra binlerce gösterici, yaklaşık 3 kilometre yürüyerek Parlamento Meydanı'na ulaştı.

"Maaşları artırın, faturaları düşürün"

Bazı göstericiler, "Yeter artık", "Maaşları artırın, faturaları düşürün", "Herkes için güvenli ev" yazılı dövizler taşırken, sık sık hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

Bazı protestocuların üzerlerinde Başbakan Boris Johnson ile Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın fotoğraflarının yanında "Bedel ödetin" yazısı bulunan pankartlarla yürüdüğü görüldü.

Boris Johnson'u yuhaladılar

Göstericiler, Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünden geçerken Johnson'ı yuhalayarak protesto etti.

TUC Genel Sekreter Yardımcısı Sue Ferns, Parlamento Meydanı'nda yaptığı konuşmada, artan maliyetlere karşı maaşların artırılmasını istedi.

"Arabaların depolarını doldurmak için cüzdanları boşaltmak gerekiyor"

Ferns, "Yaşam maliyeti krizi işçileri çok zorluyor. Her şey yükseliyor. Ama maaşımız yükselmiyor. Enerji faturaları çatıları delip geçiyor, masaya yemek koymak her geçen gün daha pahalıya mal oluyor. Arabaların depolarını doldurmak için cüzdanları boşaltmak gerekiyor." dedi.