İngiltere’de hemşireler ikinci kez grevde

300 binden fazla hemşire, maaş artışı taleplerinin hükümet kanadında karşılık bulmaması üzerine ikinci kez greve gitti. Grev nedeniyle ameliyatlar aksadı, randevuların çoğu iptal oldu.

İngiltere’de, artan hayat pahalılığı ve enflasyon ülkedeki grev dalgalarını hareketlendirdi. 15 Aralık'ta bir gün grev yapan on binlerce hemşirenin adil maaş artışı talebi hükümet kanadında karşılık bulmadı.

Ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunun ve hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikası, yüzde 19'luk maaş zammı talebinde bulunurken, hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu savunuyor.

Uzlaşmanın sağlanamaması üzerine İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da hemşireler, ikinci kez bir günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Çok sayıda randevu ile ameliyat iptal oldu

Hemşirelerin grevi nedeniyle çok sayıda randevu ve ameliyat iptal edildi. Hastanelerin kemoterapi, acil servis ve diyaliz ünitelerinde görev yapan hemşireler ise hastalara hizmet vermeye devam ediyor.

Gelecek ay da grev gidilebilir

AA’nın haberine göre; sendika, hükümet yaklaşımını değiştirmediği takdirde hemşirelerin gelecek ay yeniden greve gideceğini bildirdi.

Sendika, 106 yıllık tarihinde ilk kez grev oylaması yapmış ve hemşirelerin büyük çoğunluğu greve gidilmesi yönünde oy kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Barclay, sendika liderleriyle görüşecek

Sağlık çalışanlarının grevi sürerken İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, öğleden sonra Unite, Unison ve GMB sendikalarının lideriyle bir araya gelecek. Bakan Barclay'ın, sendikalı yetkililerden, iş bırakma eylemi sırasında felç veya ciddi göğüs ağrısı gibi "Kategori 2" olarak adlandırılan vakalara müdahale edileceğine dair güvence alması bekleniyor.

Öte yandan, Sağlık Bakanı'nın görüşmelerde maaş artışı konusunu gündeme getirmeyeceği öngörülüyor.

Barclay ayrıca İngiltere ve Galler'de ambulans çalışanlarının yarın başlatacağı grev öncesinde ambulans personelini temsil eden sendika lideriyle de görüşecek.