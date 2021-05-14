İngiltere'de Hindistan varyantı endişesi

Londra yönetimi, gençlerin aşılanmasıyla varyantın yayılmasını durdurabileceklerini bildirdi.

İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan koronavirüsün iki kez mutasyona uğramış türünün yol açtığı vakalar, İngiltere'de artıyor.

Vaka sayısındaki artışın Ulusal Sağlık Servisi (NHS) üzerindeki yükü ağırlaştırmasından endişe ediliyor.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun yayınladığı verilere göre, ülkede 5 Mayıs’ta 520 olan Hindistan varyantının görüldüğü vaka sayısı 12 Mayıs’ta 1313’e ulaştı, 4 kişi de hayatını kaybetti.

"ENDİŞE TÜRÜ" NİTELENDİRMESİ

İngiliz hükümetinin, "endişe türü" olarak tanımladığı Hindistan varyantı ülkede en çok Londra, Bolton, Blackburn ve Nottingham kentlerinde görüldü.

Bolton Belediye Meclisi Başkanı David Greenhalgh, yaptığı açıklamada, kentte Hindistan varyantının koronavirüs aşısını yaptırmayanlarda ve 20-30 yaşlarındaki gençlerde daha fazla görüldüğünü belirtti.

"GENÇLER AŞILANSIN"

Greenhalgh, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan kentte gençlerin aşılanmasına yönelik bir çalışma başlatılmasını istediğini ve bunun varyantın yayılmasını önlemede etkili olacağını kaydetti.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Acil Durumlar İçin Bilimsel Danışma Grubunun (SAGE) vaka sayılarını artırmasından ve NHS üzerinde baskı oluşturmasından korkulan bu varyantın yayılmasının engellenmesi için koronavirüs aşılamalarının yoğunlaştırılması yönünde tavsiye kararı aldığı kaydedildi.

Kayıtlara "B.1.617.2" adıyla geçen Hindistan varyantının görüldüğü bölgelerde 18 yaşın üstündeki herkese koronavirüs aşısının yapılması planlanıyor. Ülkede aşı halen 40 yaşın üstündekilere yapılıyor.

EN ETKİLİ YOL YAYGIN TEST

Sky News'e konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Aşılardan Sorumlu Bakan Nadhim Zahawi, birden fazla kuşağın yaşadığı geniş ailelerde gençlerin aşılanmasına öncelik verebileceklerini ve varyantın görüldüğü bölgelerde 2 doz aşı arasındaki süreyi kısaltabileceklerini söyledi.

Zahawi, koronavirüsün yeni türlerinin engellenmesi için en etkili yolun yaygın test uygulamaları olduğunu sözlerine ekledi.