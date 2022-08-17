Geçen ay hayatını kaybeden Marina Smith, yapay zeka teknolojisi ile kendi cenazesine katılıyor gibi gözüküp sorulan soruları cevapladı.

İngiltere’nin Nothingham kentinde, temmuz ayında yaşamını yitiren Holokost aktivisti Marina Smith isimli kadının cenazesine gelenler beklemedikleri bir olayla karşılaştılar.

Smith'in, oğlunun şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka destekli hologram sayesinde Smith, ‘kendi cenazesine katıldı.’

Smith’in kendi cenaze töreninde aile üyelerinin sorularına yanıt veriyormuş gibi görünmesi sağlandı.

Hayatına dair soruları cevapladı

AA’nın haberine göre; Los Angeles merkezli yapay zeka şirketi StoryFile’ın kurucu ortağı ve Marina Smith’in oğlu Dr. Stephen Smith, geliştirdikleri yeni teknoloji sayesinde annesinin kendi cenaze töreninde hayatına dair soruları cevaplayabildiğini söyledi.

Geliştirilen teknolojinin, bir kişi öldükten sonra hologram sayesinde konuşuyormuş gibi görünmesini sağlayabildiğini belirten Smith, cenazede annesinin kullandığı sözlerin kendisine ait olduğunu ve yapay zeka tarafından geliştirilmediğini kaydetti.

İngiltere'de, hologram teknoloji ile cenazesinde soruları yanıtladı VİDEO



Sistem nasıl çalışıyor?

Hologramı yapılacak kişinin henüz hayattayken arkadaşlarının ve aile bireylerinin sorabileceği muhtemel soruları yanıtlaması isteniyor ve söz konusu cevaplar kayıt altına alınıyor.

Yapay zeka aracılığıyla işlenen veri hologramın eş zamanlı biçimde diyalog kurabileceği StoryFile platformuna yükleniyor.

Kişi, daha sonra cenaze törenine katılanlardan gelen sorulara yapay zeka aracılığıyla cevap veriyor gibi görünüyor. StoryFile, Holokost’tan kurtulanların ve tarihi figürlerin hayat hikayelerinin aktarılmasını gerçekleştirmek amacıyla 2017'de kurulmuştu.