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    İngiltere'de iki ayaklı tilki görüntülendi

    Bahçede kameraya yansıyan tilki, görenleri hayrete düşürdü. O anları kaydedenler, "İnsan gibi koşuyordu" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 15:02
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 15:45
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    İngiltere'de iki ayaklı tilki görüntülendi

    İngiltere'de bir çift, çimlerin üzerinde iki ayağı üzerinde dolaşan tilkiyi fark etti.

    Ilkeston'da yaşayan Phil ve Jane Carter, gördükleri tilkiyi kaçmadan önce kayıt altına aldı.

    "İki ayaklı olduğunu fark ettim"

    Phil, "Eşim gördü, sonra bana çağırdı. Ben de telefonumun kamerasıyla mutfağa geldim. İlk başta şaka yaptığını düşündüm. Saat, öğleden sonra 03.00'tü. Işık yansımasıyla ilgili olabileceğini düşündüm ama iki ayaklı olduğunu fark ettim." dedi.

    "İnsan gibi koşuyordu"

    71 yaşındaki Phil, "Büyüleyiciydi. Dik duruyordu ve iki ayak üzerinde bir insan gibi koşuyordu." diye konuştu.

    Telegraph'ın haberine göre, uzmanlar, tilkinin doğuştan engelli olduğu ve insanlar tarafından beslendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    İngiltere'de iki ayaklı tilki görüntülendi ViDEO

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