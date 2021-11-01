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    İngiltere'de iki tren çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

    İngiltere'nin Salisbury kenti yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirildi.
    • AA
    • 01.11.2021 - 01:31
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    İngiltere'de iki tren çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

    İngiltere'nin Salisbury kenti yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

    Wiltshire Polisi, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Andover ve Salisbury arasında iki trenin çarpıştığını, itfaiye ve ambulans hizmetiyle olaya müdahale edildiğini bildirdi.

    İngiltere'de iki tren çarpıştı: Çok sayıda yaralı var VİDEO

    EN AZ 12 KİŞİ YARALANDI

    İngiliz Ulaşım Polisi de Fisherton Tüneli'nde meydana gelen olaya polis ekiplerinin müdahalesinin sürdüğünü belirterek, çok sayıda kişinin yaralandığını ancak kazada hayatını kaybeden kimsenin olmadığını bildirdi.

    Yerel basında yer alan haberlere göre, meydana gelen kazada en az 12 yolcu yaralandı.

    İngiltere de iki tren çarpıştı: Çok sayıda yaralı var #1

    KAZANIN NEDENİNE İLİŞKİN HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

    Sağlık ekipleri ile yaklaşık 50 itfaiyeci olay yerine gönderildi.

    Kaza sırasında bir vagonun raydan çıkarak yan yattığı belirtilirken, kazanın nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

    İngiltere de iki tren çarpıştı: Çok sayıda yaralı var #2

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