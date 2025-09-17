İngiltere’de ilginç yasak! 16 yaş altına o içecekler satılmayacak

İngiltere hükümeti, gençlerin sağlığını korumak amacıyla dikkat çeken bir yasakla gündeme geldi.

Yeni yasak kapsamında artık 16 yaşın altına enerji içeceklerinin satışı tamamen yasaklandı.

Bu kapsamda market raflarında yer alan Red Bull ve Monster gibi enerji içecekleri yüksek kafein içerikleri nedeniyle artık çocuk ve gençlere satılmayacak.

GELİŞİMDE RİSK OLUŞTURUYOR

Söz konusu yasağın temel nedeni ise gelişim sorunlarına neden olması olarak belirtildi.

Yapılan araştırmalarda, 13-16 yaş grubundaki gençlerin üçte birinin, 11-12 yaşındaki çocukların ise dörtte birinin enerji içeceklerini haftada en az bir kez tükettiğini ortaya koyuyor.

Yetkililer, bu alışkanlığın gençlerin gelişimi üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu vurgulayarak bu içeceklerin satışının yasaklanması yönünde önlem alındığını vurguladı.