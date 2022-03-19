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    İngiltere'de ırkçılık ve savaş karşıtı protesto

    İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi ırkçılık ve savaş karşıtı yürüyüş düzenledi.
    • AA
    • 19.03.2022 - 21:32
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    İngiltere'de ırkçılık ve savaş karşıtı protesto

    İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin başkent Londra’daki merkezinin önünde Birleşmiş Milletler Irkçılıkla Mücadele günü kapsamında bir araya gelen göstericiler buradan yürüyüşe geçti.

    İngiliz hükümeti ve Başbakan Boris Johnson karşıtı sloganlar atan göstericiler, ellerinde “Mülteciler hoş geldiniz”, “ İslamofobiye hayır”, “Irkçılığa son verin” yazılı dövizler taşıdı.

    "MÜLTECİ KARŞITI YASA TASARISI GERİ ÇEKİLMELİ"

    İngiliz hükümetinden ayrımcılık ve ırkçılığa karşı harekete geçmesini isteyen göstericiler, ülkede "mülteci karşıtı yasa tasarısı" olarak gösterilen Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısının geri çekilmesi çağrısında bulundu.

    Başkentin işlek caddelerinde yürüyüşlerini sürdüren göstericiler, eylemi Parlamento Meydanında sonlandırdı.

    Kentte trafiğin durmasına neden olan gösteride Londra polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

    İngiltere de ırkçılık ve savaş karşıtı protesto #1

    PARİS VE İSKOÇYA'DA DA EYLEM YAPILDI

    Londra'nın yanı sıra Fransa’nın başkenti Paris’te, İskoçya'nın Glasgow kentinde de ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi.

    İngiltere de ırkçılık ve savaş karşıtı protesto #2

    İngiltere de ırkçılık ve savaş karşıtı protesto #3

    İngiltere de ırkçılık ve savaş karşıtı protesto #4


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