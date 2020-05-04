İngiltere'de işe dönüş için sağlık pasaportu hazırlığı

Proje kapsamında koronavirüs testi ve yüz tanıma aracılığıyla yeniden işe dönüşün güvenli hale getirilmesi planlanıyor.

İngiltere, koronavirüs salgını sonrası dönem için hazırlıklarını sürdürüyor.

Boris Johnson hükümeti, hayatı normale döndürme planları kapsamında kısıtlamalar nedeniyle işlerine gidemeyenler için sağlık pasaportu üzerinde çalışıyor.

Onfido adlı teknoloji firması, sağlık pasaportu sistemiyle ilgili hükümetle görüşmele halinde...

İŞE DÖNÜŞTE SAĞLIK PASAPORTU

Söz konusu sistem üzerinden koronavirüs testi ve yüz tanımanın kullanılmasıyla İngilizler'in işlerine güvenli bir şekilde dönüşünün sağlanması hedefleniyor.

Yüz biyometrisinin, bağışıklık pasaportu olarak da bilinen dijital bir sertifika sağlamaya yardımcı olmak için kullanılabileceği belirtiliyor.

Böylelikle hangi çalışanın koronavirüs taşıyıp taşımadığı kanıtlanacak.

EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİYİ AZALTMA ÇABALARI

The Guardian'nın haberine göre, sağlık pasaportu adımının, salgına karşı ülke ekonomisi üzerindeki etkiyi azaltması bekleniyor.

İngiltere merkerzli Onfido firması, projeyle ilgili detaylı planı Londra yönetimine sundu.

BİRKAÇ AY İÇİNDE KULLANIMA SUNULABİLİR

Diğer ülkelerde pilot aşamalara geçen planın, birkaç ay içinde uygulanabileceği konuşuluyor.

Firma, virüs taşıyan bir insanın olup olmadığını kanıtlamak için antikor testlerini ve mevcut enfeksiyonları gösteren antijen testlerini kullanmayı değerlendiriyor.

İNGİLTERE TARİHİNDE BİR İLK

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülke tarihinde ilk kez iş yerlerine gidemeyen çalışanların maaşının yüzde 80'inin ayda 2 bin 500 sterline kadar devlet tarafından karşılanacağını açıklamıştı.