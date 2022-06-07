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    İngiltere'de İslamofobik davranışlar: 10 Müslüman'dan 7'si yaşıyor

    İngiltere'de yapılan bir anket, her 10 Müslüman'dan 7'sinin iş yerinde İslamofobik eyleme maruz kaldığını ortaya koydu.
    • 07.06.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 13:38
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    İngiltere'de İslamofobik davranışlar: 10 Müslüman'dan 7'si yaşıyor

    İngiltere ve Avrupa ülkelerindeki Müslümanlara yönelik konulara odaklanan "Hyphen" adlı web sitesi, 22 Nisan-10 Mayıs'ta İngiltere'de yaşayan 700'ü genç (18-24 yaşlarında) 1503 Müslüman'ın katıldığı bir anket hazırladı.

    Anket, Müslümanların, çalışma ortamlarında karşılaştığı İslamofobik davranışları ve topluma katılımlarını inceledi.

    Anket sonuçlarına göre, halen çalışmakta olan yaklaşık 10 İngiliz Müslüman'dan 7'si (yüzde 69) iş yerinde İslamofobik eyleme maruz kalıyor.

    Siyahi Müslümanlar daha fazla

    Müslüman çalışanlara yönelik İslamofobik davranışlar, çoğunlukla, müşterilerle veya dışarıdan kişilerle iletişim kurdukları esnada (yüzde 44), iş yerindeki sosyal etkinliklerde (yüzde 42) ve terfi almaya çalıştıkları esnada (yüzde 40) görülüyor.

    Özellikle siyahi Müslümanlar, iş yerinde diğer azınlıklara göre daha fazla İslamofobik yaklaşıma uğruyor.

    İngiliz Müslümanların yüzde 37'si işe alım aşamasında bunu deneyimlediğini söylerken bu oranın, çalışan siyahi Müslümanlar arasında yüzde 58 olması dikkati çekiyor.

    İngiltere de İslamofobik davranışlar: 10 Müslüman dan 7 si yaşıyor #1

    İngiltere'deki Müslümanların topluma katılımı arttı

    Ankette, son dönemlerde artan yaşam maliyetlerinin, İngiltere'deki Müslümanların hayatını da olumsuz etkilediğine işaret edildi.

    Ankete katılan İngiliz Müslümanların yüzde 54'ü, faturalar, yiyecek ve yakıt gibi temel giderleri karşılamanın, 5 yıl öncesine göre daha zor olduğunu dile getirdi.

    Hala geniş bir iyimserlik var

    Öte yandan anket sonuçlarına göre, İngiltere'de İslamofobiye ve artan yaşam maliyetlerine rağmen, topluma katılımdan iyileştirilmiş birtakım beklentilere kadar değişen alanlarda hala geniş bir iyimserliğin olduğu da dikkati çekiyor.

    Ankete katılanların yüzde 68'i, 5 yıl öncesine kıyasla İngiltere'de Müslümanların topluma katılımının arttığını ve yüzde 58'i de İngiltere'de büyüyen genç Müslümanlar için daha fazla rol modeli olduğu görüşünü paylaştı.

    İngiltere de İslamofobik davranışlar: 10 Müslüman dan 7 si yaşıyor #2

    Hedef, Müslümanların Avrupa kıtasındaki rolü

    Yayın hayatına yeni başlayan "Hyphen" adlı web sitesi, Daily Telegraph ve National'ın eski editörü Martin Newland ve daha önce The Times, Observer ve Al Jazeera'de görev yapan Burhan Wazir tarafından yönetiliyor.

    AA’nın haberine göre merkezi Londra'da bulunan Hyphen, Avrupa kıtasındaki yaklaşık 30 milyon Müslüman'ın kıtanın kültürel, politik ve ekonomik manzarasını şekillendirmede artan rolü gündeme getirmeyi hedefliyor.


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